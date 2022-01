STAR +

6:30 a.m.: fútbol de Italia, Sassuolo vs. Hellas

8 a.m.: Copa Africana de Naciones, Gambia vs. Malí

9 a.m.: fútbol de Italia, Venezia vs. Empoli

9 a.m.: fútbol de Inglaterra, Liverpool vs. Brentford

11 a.m.: Copa Africana de Naciones, Túnez vs. Mauritania

ESPN 2

12 m: fútbol de Italia, Roma vs. Cagliari



ESPN

11:30 a.m.: fútbol de Inglaterra, Tottenham vs. Arsenal

9:30 am.: fútbol de Alemania, Ausburgo vs. Eintrach

2:45 p.m.: fútbol de Italia, Atalanta vs. Inter



CANAL CARACOL

5 p.m.: amistoso, Colombia vs. Honduras



CLARO SPORTS

6 p.m.: fútbol de México, Pachuca vs. Chivas



DIRECTV

Canal 610 o 619

1:30 p.m.: Supercopa, Real Madrid vs. Athletic



NBA

Canal 675

6 p.m.: Houston vs. Sacramento



Deportes