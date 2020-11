Programación deportiva para el domingo 15 de noviembre

WIN SPORTS Y WIN SPORTS +

10:30 a.m.: etapa de la Vuelta a Colombia

4 p.m.: fútbol femenino, Millonarios vs. Equidad

6 p.m.: Cali vs. América

6 p.m.: fútbol colombiano, Millonarios vs. Alianza Petrolera

6 p.m.: América vs. Equidad

6 p.m.: Tolima vs. Once Caldas (streaming)

6 p.m.: Rionegro vs. Cali (streaming)

6 p.m.: Pereira vs. Pasto (streaming)

DIRECTV

Canal 610-619

9 a.m.: Liga de Naciones, Eslovaquia vs. Escocia

12 m.: Holanda vs. Bosnia

12 m.: Turquía vs. Rusia

12 m: Gales vs. República Checa

12.30 p.m.: fútbol de España, Logroñés vs. Sabadell

2.45 p.m.: Liga de Naciones, Italia vs. Polonia

2:45 p.m.: Rumania vs. Noruega

2:45 p.m.: Hungría vs. Serbia



ESPN 2

2:45 p.m.: Liga de Naciones, Bélgica vs. Inglaterra



ESPN

4.30 a.m.: Gran Premio de Turquía de Fórmula 1

10 a.m.: Masters de Augusta

8 p.m.: NFL, Baltimore vs. Nueva Inglaterra



Deportes