WIN SPORTS O WIN SPORTS+

4 p.m.: Liga Betplay, Independiente Santa Fe vs. Deportivo Pereira

6:05 p.m.: Deportivo Cali vs. Millonarios

8:10 p.m.: Jaguares vs. Deportes Tolima

SEÑAL COLOMBIA

7:30 a.m.: Tour de la Provenza, etapa final



ESPN

9 a.m.: Premier League, Burnley vs. Liverpool

3 p.m.: LaLiga, Espanyol vs. FC Barcelona

6:30 p.m.: Super Bowl, Los Ángeles Rams vs. Cincinnati Bengals



ESPN 2

2:45 p.m.: Serie A, Atalanta vs. Juventus



Deportes