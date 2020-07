Programación deportiva para el domingo 12 de julio

DIRECTV

Canal 610

7 a.m. fútbol de España, Español vs. Éibar

10 a.m.: Levante vs. Athletic

3 p.m.: Sevilla vs. Mallorca

ESPN 2

10:30 p.m.: fútbol de Inglaterra, Tottenham vs. Arsenal

12:30 p.m.: fútbol de España, Leganés vs. Valencia



FOX SPORTS

6 a.m.: fútbol de Inglaterra, Wolves vs. Everton

8:15 a.m. Aston Villa vs. Crystal Palace

12.30 p.m.: fútbol de Italia, Fiorentina vs. Hellas Verona

9:30 p.m.: MLS, Real Salt Lake vs. Colorado Rapids



ESPN 3

13.30 p.m.: fútbol de Italia, Parma vs. Boloña



ESPN

7:30 a.m.: Fórmula 1, GP de Estiria

1 p.m. fútbol de Inglaterra, Bournemouth vs. Leicester

7 p.m.: MLS, Sporting vs. Minnesota



WIN SPORTS

10:30 a.m.: fútbol de Turquía, Ankaraguca vs. Galatasaray

1 p.m.: Fenerbache vs. Sivasspor



Deportes