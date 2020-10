Programación deportiva para el domingo 11 de octubre

WIN SPORTS+

2 p.m.: fútbol colombiano, Cúcuta vs. Tolima

4 p.m.: Boyacá Chicó vs. Medellín

6:05 p.m.: América vs. Patriotas

8:10 p.m.: Millonarios vs. Rionegro Águilas

DIRECTV

Canal 610-619

11 a.m.: UEFA Liga de Nacionales, Bosnia vs. Holanda

11 a.m.: Inglaterra vs. Bélgica

1:45 p.m.: Polonia vs. Italia



CANAL CARACOL

6:20 a.m.: etapa del Giro de Italia



ESPN

7 a.m.: final masculina del Roland Garros

6.30 p.m.: final de la NBA, Lakers vs. Heat



ESPN 2

5:30 a.m.: etapa del Giro de Italia

1:30 p.m.: UEFA Liga d Naciones, Francia vs. Portugal



ESPN 3

5:30 a.m.: etapa del Giro de Italia

7 p.m.: Grandes Ligas, Astros vs. Tampa bay



Deportes