Programación deportiva del miércoles 21 de julio

ESPN

7:15 p. m. Copa Libertadores: Flamengo vs. Defensa y Justicia



ESPN 2

7 p. m. Copa Libertadores: Argentinos Juniors vs. River Plate



ESPN 3 y DirecTV

7:30 p. m. Copa Sudamericana: Libertad vs. Junior de Barranquilla



WIN +

2 p. m. Fútbol femenino colombiano: Bucaramanga vs. Medellín,

6 p. m. Nacional vs. América

8 p. m. Fútbol colombiano: Millonarios vs. Quindío



DEPORTES