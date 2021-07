Programación deportiva para este jueves 15 de julio

Canal Caracol

9 a. m. Ciclismo: Tour de Francia, etapa 18



Lo invitamos a leer: Tour de Francia 2021: ¿Urán tiene opciones de volver al podio?



ESPN

7:30 p. m. Fútbol, Copa Sudamericana: Nacional (Uru) vs. Peñarol



ESPN 2

4 a. m. Golf: Abierto Británico, primera ronda.

7 a. m. Tour de Francia: etapa 18

5 p. m. Fútbol, Copa Sudamericana: Santos vs. Independiente

7:15 p. m. Fútbol, Copa Sudamericana: Deportivo Táchira vs. Rosario Central



ESPN3

7 a. m. Tenis: ATP 500 de Hamburgo.



ESPN Extra

6 p. m. Béisbol de las Grandes Ligas. Yankees vs. Medias Rojas



Fox Sports

7: 30 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: Olimpia vs. Internacional



Golf Latin América

5 a. m. Golf: Abierto Británico, primera ronda.



DEPORTES