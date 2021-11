Programación deportiva del domingo 28 de noviembre

Caracol HD2

10:35 a. m. Fútbol femenino, amistoso: Colombia vs. Uruguay.



Directv Sports

8 a. m. Fútbol, Liga de España: Betis vs. Levante.

12:30 p. m. Fútbol, liga española: Cádiz vs. Atlético de Madrid.



ESPN

7 a. m. Fútbol de Francia: Saint-Etienne vs. PSG.

9 a. m. Fútbol, Premier League: Manchester City vs. West Ham.

11:30 a. m. Fútbol, Premier League: Chelsea vs. Manchester United.

3 p. m. Fútbol argentino: Rosario Central vs. River Plate.



ESPN2

6:15 a. m. Fútbol de Holanda: Sparta Rotterdam vs. Ajax.

9 a. m. Fútbol, Serie A: Milan vs. Sassuolo.

11:30 a. m. Fútbol, Bundesliga: RB Leipzig vs. Bayer Leverkusen.

3 p. m. Fútbol de España: Real Madrid vs. Sevilla.

7:30 p. m. Fútbol argentino: Boca Juniors vs. Newell’s Old Boys.

ESPN3

6:30 a. m. Fútbol, Serie A: Udinese vs. Genoa.

2:45 p. m. Fútbol, Serie A: Nápoles vs. Lazio.

5:30 p. m. Fútbol, MLS: Philadelphia Union vs. Nashville.



ESPN Extra

9 a. m. Fútbol, Serie A: Spezia vs. Bolonia.



TyC Sports

5:15 p. m. Fútbol argentino: Defensa y Justicia vs. Colón.



Win Sports

8:30 a. m. Tenis, Copa Davis: Croacia vs. Hungría.

10 a. m. y 2:30 p. m. Tenis, Copa Davis: Estados Unidos vs. Colombia.

6 p. m. Juegos Panamericanos Junior: ciclismo de pista.



Win Sports +

1:30 p. m. Fútbol, torneo de ascenso: Leones vs. Real Cartagena.

3:30 p. m. Futbol, torneo de ascenso: Unión Magdalena vs. Fortaleza.

6 p. m. Fútbol, semifinales de la Liga: América vs. Millonarios.

8:05 p. m. Fútbol, semifinales de la Liga: Alianza Petrolera vs. Tolima.



Claro Sports

9:05 p. m. Fútbol, Liga MX: León vs. Puebla.



DEPORTES