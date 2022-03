Sábado 18 de marzo



WIN SPORTS O WIN SPORTS +

5:30 p.m.: fútbol colombiano, Alianza vs. Águilas

8 p.m. América vs. Medellín



Señal Colombia

6:30 p. m. Suramericano Femenino sub-17: Colombia vs. Brasil.

Star +

7:20 a.m.: fútbol de Inglaterra, Aston Villa vs. Arsenal

9:20 a.m.: fútbol de Alemania, Mainz vs. Arminia Bielefeld

9:20 a.m.: Hertha Berlin vs. Hoffenheim

9:20 a.m.: Greuther Furth vs. Freiburg

9:20 a.m.: Stuttgart vs. Ausburg

12 m.: fútbol de Inglaterra, Middlesbrough vs. Chelsea

12:20 p.m.: fútbol de Alemania, Bayern Múnich vs. Union Berlin

2.30 p.m.: fútbol de Italia, Cagliari vs. Milan

6:10 p.m.: MLS, Charlotte vs. New England Revolution



ESPN 3

7:50 a.m.: fútbol de España, Alavés vs. Granada

9:50 a.m.: Fórmula 1, clasificación GP de Bahrein

2:50 p.m.: fútbol de Francia, Nantes vs. Lille



ESPN2

8:50 a.m.: fútbol de Italia, Nápoles vs. Udinese

10:55 a.m.: fútbol de Francia, Lens vs. Clermont

2:50 p.m.: fútbol de España, Rayo Vallecano vs. Atlético Madrid

3 p.m.: jornada de Indian Wells



ESPN

11:50 a.m.: fútbol de Italia, Inter vs. Fiorentina

6:30 p.m.: fútbol de Argentina, Inndependiente vs. Racing Club



DIRECTV

Canal 612

9 a.m.: Milán – San Remo



NBA

Canal 675

4 p.m.: Milwaukee vs. Minnesota



Domingo 19 de marzo



WIN SPORTS O WIN SPORTS +

4:05 p.m.: fútbol colombiano, Envigado vs la Equidad

6:10 p.m.: Pereira vs. Junior



ESPN 3

6:20 a.m.: fútbol de Italia, Venezia vs. Sampdoria



ESPN

6:50 a.m.: fútbol de Francia, Mónaco vs. PSG



STAR +

7:20 p.m.: fútbol de Inglaterra, Crystal Palace vs. Everton

8:50 a.m.: Leicester vs. Brentford

8:50 a.m.: fútbol de Italia, Empoli vs. Hellas Verona

9:20 a.m. fútbol de Alemania, Leipzig vs. Eintracht Frankfurt

9:50 a.m.: fútbol de Inglaterra, Southampton vs. Manchester City

10 a.m.: fútbol de España, Cádiz vs. Villarreal

2:30 p.m.: fútbol de Italia, Bolonia vs. Atalanta

4:50 p.m.: fútbol de Argentina, River Plate vs. Boca Juniors



ESPN 4

7:50 a.m.: fútbol de España, Español vs. Mallorca

11:20 a.m.: fútbol de Alemania, Wolfsburgo vs. Bayer Leverkusen

11:20 a.m.: fútbol de Inglaterra, Tottenham vs. West Ham



ESPN 3

8:25 a.m.: fútbol de Holanda, Ajax vs. Feyenoord



ESPN 2

8:55 a.m.: fútbol de Italia, Juventus vs. Salernitana

11:55 a.m.: fútbol de Italia, Roma vs. Lazio



ESPN

9:30 a.m.: Fórmula 1, GP de Bahréin

12:50 p.m.: fútbol de Inglaterra, Nottingham Forest vs. Liverpool



DIRECTV

Canal 610

3 p.m.: fútbol de España, Real Madrid vs. Barcelona



Lunes 20 de marzo



WIN SPORTS O WIN SPORTS +

3:45 p.m.: fútbol colombiano, Jaguares vs. Unión Magdalena

6:10 p.m.: Cali vs. Nacional

8:15 p.m.: Santa Fe vs. Bucaramanga



CANAL RCN

9 a.m.: etapa de la Vuelta a Cataluña



NBA

Canal 675

7 p.m.: Toronto vs. Chicago



Canal 676

7 p.m.: Washington vs. Houston



Deportes