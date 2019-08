Programación deportiva para este domingo 11 de agosto

ESPN

8 a. m. Fútbol – Liga Premier: Leicester vs. Wolverhampton

9:55 a. m. Fútbol-Liga de Francia: Estrasburgo vs. Metz

12:55 p. m. Fútbol – amistoso: Roma vs. Real Madrid

3 p. m. Tenis - Másters 1.000 de Montreal - FINAL

6 p. m. Tenis – Másters 1.000 de Cincinnati: primera Ronda

9 p. m. Fútbol – MS: Los Ángeles FC vs. NY Red Bulls

ESPN 2

7:45 p. m. Fútbol – Liga Premier: Newcastle vs. Arsenal

10 a. m. Fútbol – Liga Premier: Manchester United vs. Chelsea

1:55 p. m. Fútbol – Liga de Francia: PSG vs. Nimes



ESPN 3

7:50 a. m. Rugby: Inglaterra vs. Gales

1 p. m. Golf – PGA Tour – The Northern Trust

6 p. m. Béisbol MLB: Philadelphia Phillies vs. San Francisco Giants



ESPN +

1 p. m. Tenis – Másters 1000 de Cincinnati – Primera Ronda



DIRECTV SPORTS 612

8:30 a m. Copa de Alemania: Osnabrck vs. Leipzig



WIN SPORTS

10 a. m. Autos: Válida TC- 2000

2 p. m. Fútbol – Liga colombiana: Santa Fe vs. Patriotas

4 p. m. Fútbol – Liga colombiana: Jaguares vs. Pasto

6 p. m. Fútbol – Liga colombiana: Rionegro vs. Junior

8 p. m. Fútbol – Liga colombiana: Bucaramanga vs. Cúcuta



RCN TELEVISIÓN

5 p. m. Fútbol – Liga colombiana: Huila vs. Millonarios



FOX SPORTS 2

6:45 p. m. Fútbol - Liga de México: Santos Laguna vs. Puebla