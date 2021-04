Programación deportiva para el sábado 17 de abril

ESPN 2

5:20 a.m.: ATP de Montecarlo

9:30 a.m.: clasificación GP de Italia, F-1

11 a.m.: fútbol de Italia, Sassuolo vs. Fiorentina

3:30 p.m.: NBA, Jazz vs. Lakers

WIN SPORTS O WIN SPORTS+

8:30 a.m.: fútbol de Alemania, Wolfsburgo vs. Bayer Múnich

11 a.m.: fútbol de Turquía, Goztepe vs. Galatasaray

3:30 p.m.: Primera B, Leones vs. Cortuluá

5:40 p.m.: Huila vs. Fortaleza



TYC

12 m: fútbol de Argentina, Newell’s vs. Patronato

2:15 p.m.: Sarmiento vs. Lanús

4.30 p.m.: San Lorenzo vs. Argentinos Juniors



ESPN

11:30 a.m.: fútbol de Inglaterra, Chelsea vs. Manchester City

7 p.m.: fútbol de Argentina, Boca Juniors vs. Tucumán



DIRECTV

Canal 610

10 a.m.: fútbol de Francia, Marsella vs. Lorient

1:30 p.m.: fútbol de España, Athletic vs. Barcelona



CANAL RCN

10:30 p.m.: etapa de la Vuelta a Colombia



Señal Colombia

7 a.m.: etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana



Deportes