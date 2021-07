Programación deportiva para el viernes 9 de julio

DIRECTV SPORTS

Canal 610

7 p.m.: Copa América, Colombia vs. Perú

CANAL CARACOL

9:15 a. m. Ciclismo: Tour de Francia.

7 p.m.: Copa América, Colombia vs, Perú



CANAL RCN

7 p.m.: Copa América, Colombia vs, Perú



WIN SPORTS +

7 p.m.: Copa América, Colombia vs. Perú



ESPN

7 a.m.: jornada de Wimbledon

6 p.m.: Grandes ligas, Toronto vs. Tampa Bay



ESPN 2

7 a.m.: etapa del Tour de Francia.



ESPN3

6 p. m. Béisbol de las Grandes Ligas. Tampa Bay vs. Toronto Blue Jays



GOLF LATIN AMÉRICA

2 p. m. PGA Tour: John Deere Classic, segunda ronda.

5 p. m. US Senior Open, segunda ronda.



