Programación deportiva para el domingo 31 de octubre

10:30 a.m.: etapa del Clásico RCN

1 p.m.: fútbol colombiano, Once Caldas vs. Patriotas

3 p.m.: Jaguares vs. Nacional

5:05 p.m.: Medellín vs. Pereira

7:15 p.m.: América vs. Alianza Petrolera

DIRECTV

11:30 a.m.: fútbol de España, Getafe vs. Español

12 m.: fútbol de México, Toluca vs. León

5:05 p.m.: Cruz Azul vs. América



ESPN 2

7 a.m.: fútbol de España, Cádiz vs. Mallorca

9:15 a.m.: Atlético de Madrid vs. Betis

2 p.m. Real Sociedad vs. Athletic

7 p.m.: Grandes ligas, Astros vs. Bravos



ESPN

5:30 a.m.: fútbol de Italia, Inter vs. Udinese

8 a.m.: fútbol de Inglaterra, Norwich vs. Leeds

10:30 a.m.: Aston Villa vs. West Ham

5:15 p.m.: fútbol de Argentina, Estudiantes vs. River Plate

1:45 p.m.: Roma vs. M



STAR +

8 a.m.: fútbol de Italia, énova vs. Venezia

8 a.m.: Sassuolo vs. Empoli

11 a.m.: Salernitana vs. Nápoles

2 p.m.: fútbol de Brasil, Gremio vs. Palmeiras

4 p.m.: Sao Paulo vs. Internacional



FOX SPORTS 2

7 p.m.: Grandes ligas, Astros vs. Bravos



ESPN 3

7 p.m.: NFL, Dallas vs. Minessota



