Programación deportiva para el domingo 26 de septiembre

2 p.m.: fútbol colombiano, Patriotas vs. Tolima

4 p.m.: Jaguares vs. Millonarios

8:10 p.m.: Quindío vs. Medellín

DIRECTV

Canal 610 o 619

7 a.m.: fútbol de España, Mallorca vs. Osasuna

2 p.m.: Betis vs. Getafe

12 m: fútbol de México, Toluca vs. San Luis



STAR +

5:30 a.m.: fútbol de Italia, Juventus vs. Sampdoria

8:30 a.m.: Gran Premio de Rusia de Fórmula 1

9:15 a.m.: fútbol de España, Barcelona vs. Levante

11:30 a.m. Rayo vallecano vs. Cádiz

11:30 a.m.: Real Sociedad vs. Elche

8 a.m.: fútbol de Inglaterra, Southampton vs. Wolves

8 a.m.: fútbol de Italia, Udenise vs. Fiorentina

8 a.m.: Sassuolo vs. Salernitana

8 a.m.: Empoli vs. Boloña

10 a.m.: fútbol de Francia, Clemont vs. Mónaco

10:30 a.m.: fútbol de Inglaterra, Arsenal vs. Tottenham

11 a.m.: fútbol de Italia, Lazio vs. Roma

1:45 p.m.: Nápoles vs. Cagliari

6:15 p.m.: fútbol de Argentina, Boca Juniors vs. Colón



TYC

11:30 a.m.: fútbol de Argentina, Unión vs. Patronato

1:45 p.m.: San Lorenzo vs. Defensa y Justicia

4 p.m.: Independiente vs. Godoy Cruz



ESPN 3

6 a.m.: Mundial de ciclismo, ruta élite



SEÑAL COLOMBIA

3:30 a.m.: Mundial de ciclismo, ruta élite



