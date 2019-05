Programación deportista para el jueves 16 de mayo

WIN SPORTS

3:15 p.m.: Primera B, Real Cartagena vs. Barranquilla

8 p.m.: Liga colombiana, Nacional vs. Tolima

CANAL RCN

7 p.m.: Liga colombiana, Cali vs. Junior



FOX SPORTS 2

7 p.m.: Copa de la Superliga, Boca Juniors vs. Vélez



ESPN

4 a.m.: Jornada del torneo de tenis de Roma

12 m.: Jornada del PGA Championship 2019

8 p.m.: NBA, Portland vs. Golden State



ESPN 2

6 a.m:: Sexta etapa del Giro de Italia

2 p.m.: Jornada del torneo de tenis de Roma



ESPN 3

6 a.m:: Sexta etapa del Giro de Italia.



