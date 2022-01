DIRECTV

Canal 610 o 619

2 p.m.: fútbol de España, Betis vs. Alavés

3:30 p.m.: Cádiz vs. España

STAR +

11 a.m.: Copa Africana de Naciones, Zimbabue vs. Guinea

11 a.m.: Malaui vs. Senegal

2 p.m.: Gabón vs. Marruecos

2 p.m.: Ghana vs. Comores

2:30 p.m.: fútbol de Inglaterra, Burnley vs. Watford

3 p.m.: Brighton vs. Chelsea

7 p.m.: fútbol de Argentina, talleres de Córdoba vs. Independiente



ESPN 3

3 p.m.: fútbol de Italia, Juventus vs. Sampdoria



ESPN 2

7 p.m.: jornada del Abierto de Australia



Deportes