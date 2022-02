ESPN 2

7:20 a. m. FA Cup – Ronda 4 – Chelsea vs. Plymouth

9:50 a. m. FA Cup – Ronda 4 – Manchester City vs. Fulham

12:20 p. m. LaLiga – Fecha #23 – Celta vs. Rayo Vallecano

8:30 p. m. NBA – LA Lakers vs. New York Knicks

ESPN 3

11:30 a. m. Rugby – Seis Naciones – Escocia vs. Inglaterra







ESPN Extra

7:50 a. m. La Liga – Fecha #23 – Elche vs. Alavés

9 a. m. Rugby – Seis Naciones – Irlanda vs. Gales

3 p. m. Rugby – Top 14 – Toulon vs. Castres



ESPN

9:20 a. m. Bundesliga – Fecha #22 – Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt

11:50 a. m. Serie A – Fecha #24 – Inter vs. Milan

2:50 p. m. Ligue 1 – Fecha #23 – Monaco vs. Lyon



Star +

8:50 a. m. Serie A – Fecha #24 – Roma vs. Genoa

8:55 a. m. Rugby – Top 14 – Perpignan vs. Toulouse

9:20 a. m. Bundesliga – Fecha #22 – Arminia Bielefeld vs. Borussia Monchengladbach

9:20 a. m. Bundesliga – Fecha #22 – Ausburg vs. Union Berlin

9:20 a. m. Bundesliga – Fecha #22 – Koln vs. Freiburg

9:20 a. m. Bundesliga – Fecha #22 – Mainz vs. Hoffenheim

10:50 a. m. Ligue 1 – Fecha #23 – Saint Etienne vs. Montpellier

12:20 p. m. Bundesliga – Fecha #22 – Bayern Munich vs. RB Leipzig

12:50 p. m. Premier League – Fecha #17 – Burnley vs. Watford

1:50 p. m. Eredivisie – Fecha #21 – PSV vs. AZ Alkmaar

2:50 p. m. FA Cup – Ronda 4 – Tottenham vs. Brighton



DIRECTV SPORTS

1:30 p. m. Copa América de Futsal: Paraguay vs. Colombiua, semifinal

4:30 p. m. Copa América de Futsal: Brasil vs. Argentina



Win +

4:05 p. m. Liga BetPlay: Envigado vs. Cali

8:15 p. m. Torneo de ascenso: Quindío vs. Llaneros



Win Sports

6:10 p. m. Torneo de ascenso: Barranquilla vs. Real Cartagena6:10 pm

​

DEPORTES