Este domingo la agenda deportiva por televisión está cargada de grandes partidos. El fútbol local y el internacional se roban la atención.

Win Sports o Win Sports+

Fútbol colombiano

​

2 p.m.: Patriotas vs. Equidad



04:05 p.m.: Deportes Tolima vs. Atlético Bucaramanga



06:10 p.m.: Millonarios vs. Unión Magdalena



08:15 p.m.: Deportivo Pasto vs. Atlético Nacional

ESPN 2

Final Copa Africana de Naciones



2 p.m.: Egipto vs. Senegal

ESPN

Fútbol de España



10:15 a.m.: FC Barcelona vs. Atlético de Madrid



Fútbol de Francia



02:45 p.m.: Lille vs. Paris Saint Germain

Señal Colombia

Ciclismo



10:00 a.m.: etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana

Directv

Canal 612/1612



Copa América de Futsal



02:50 p.m.: Partido por el tercer puesto

05:30 p.m.: Final



NBA

​

Canal 675



03:30 p.m.: Chicago Bulls vs. Philadelphia 76ers



Canal 676



03:30 p.m.: Detroit Pistons vs. Minnesota Timberwolves

DEPORTES