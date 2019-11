Programación deportiva para este jueves 28 de noviembre

RCN

7:30 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: América vs. Santa Fe

Consulte toda la programación deportiva de hoy, fechas, horarios de los partidos de fútbol y canales dónde serán transmitidos: Liga Águila, Europa League.





WIN SPORTS

7:30 p. m.: FÚTBOL – Liga Águila: Cali vs. Alianza Petrolera



ESPN

10:45 a. m.: FÚTBOL – Liga de Europa: Astana vs. Manchester United

12:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Europa: Young Boy vs. Porto

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Europa: Sevilla vs. Qarabag



ESPN 2

12:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Europa: Feyenoord vs. Rangers

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Europa: Sporting vs. PSV



ESPN +

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Europa: Celtic vs. Stade Rennais



FOX SPORTS

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Europa: Arsenal vs. Frankfurt



FOX SPORTS 2

12:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Europa: Instanbul vs. Roma

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Europa: Lazio vs. Cluj



FOX SPORTS 3

12:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Europa: Ferencvaros vs. EspañolDEPORTES