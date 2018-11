Prográmese con los partidos para este miércoles 7 de octubre

Liga de Campeones

ESPN

12:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: CSKA de Moscú vs. Roma

2:50 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Bayern Múnich vs. AEK de Atenas



ESPN 2

2:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Juventus vs. Manchester United



ESPN +

2:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Lyon vs. Hoffenheim



FOX SPORTS

2:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Viktoria Plzen vs. Real Madrid



FOX SPORTS 2

12:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Valencia vs. Young Boys

2:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Manchester City vs. Shakhtar Donestk



FOX SPORTS 3

2:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Benfica vs. Ajax

Copa Suramericana

FOX SPORTS 2

6:45 p. m.: FÚTBOL – Copa Suramericana: Atlético Paranaense vs. Fluminense

Liga colombiana

WIN SPORTS

7:30 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Tolima vs. Once Caldas

Liga de Argentina

TYC SPORTS

5:30 p. m.: FÚTBOL – Superliga de Argentina: Independiente vs. San Martín de Tucumán



DEPORTES