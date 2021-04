Prográmese: la Liga profesional de baloncesto se verá por televisión

A partir del 27 de abril de 2021 el baloncesto profesional arrancará su temporada en Colombia. Diez equipos de todo el país se concentrarán en Cali para disputar la Liga en el el Coliseo Evangelista Mora.



Team Cali, Búcaros de Bucaramanga, Cóndores de Cundinamarca, Piratas de Bogotá, Tigrillos de Antioquia, Sabios de Manizales, Cimarrones Caribbean Storm y los debutantes Cafeteros de Quindío y Motilones de Cúcuta serán los equipos que jueguen por acabar con la supremacía de Titanes de Barranquilla, campeones de este torneo en 2018, 2019 y 2020.



Le puede interesar: (Cabal y Farah siguen con buen paso en Barcelona)

Facebook Twitter Linkedin

José Tapias, DT de Piratas. Foto: Piratas

Un total de 74 partidos darán desarrollo a esta liga y todos serán transmitidos por las señales del canal Win Sports y su plataforma de streaming Win Sports Online.



Con la adición de dos equipos para este año, el torneo iniciará con una ronda eliminatoria en la que clasificarán los 8 mejores a los cuartos de final. En formato de playoffs, los 4 ganadores de 2 de los 3 juegos pasarán a las semifinales y a partir de allí solo avanzarán a la final los 2 equipos que salgan victoriosos en 3 de los 5 partidos de la serie. Por último, el campeón deberá ganar 4 de los 7 enfrentamientos de la llave definitiva.

Programación de la fecha 1 de la Liga Profesional de Baloncesto:

Martes 27 de abril

Cóndores vs. Caribbean

Hora: 6:00 p.m.

Transmisión: Win Sports y Win Sports Online



Cafeteros vs. Titanes

Hora: 8:00 p.m.

Transmisión: Win Sports y Win Sports Online



Miércoles 28 de abril

Búcaros vs. Sabios

Hora: 10:00 a.m.

Transmisión: Win Sports y Win Sports Online



Team Cali vs. Tigrillos

Hora: 1:00 p.m.

Transmisión: Win Sports y Win Sports Online



Descansan: Motilones y Piratas.



DEPORTES

Más noticias de deportes