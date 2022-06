WIN SPORT S +

5 p.m.: fútbol colombiano, Junior vs. Bucaramanga

7:30 p.m.: Millonarios vs. Nacional



DIRECTV

10:30 a.m.: etapa de la Vuelta a Colombia

3 p.m.: partido amistoso. Uruguay vs. Panamá



ESPN 2

8 a.m.: etapa del Criterium Dauphiné

1:45 p.m.: Uefa Nations League, Hungría vs. Alemania



STAR +

8:55 a.m.: clasifcación de la Fórmula 1

1:30 p.m.: fútbol de Argentina, Arsenal vs. Banfield

4 p.m.: Sarmiento vs. Argentinos Juniors

2:30 p.m.: fútbol de Brasil, Corinthians vs. Juventude

5 p.m.: Mineiro vs. Santos

1:45 p.m.: Uefa Nations League, Inglaterra vs. Italia



TYC

1:30 p.m.: fútbol de Argentina, Tigres vs. Barracas



ESPN

8 a.m.: Uefa Nations League, Ucrania vs. Alemania

1:45 p.m.: Holanda vs. Polonia

6:30 p.m.: fútbol de Argentina, River Plate vs. Tucumán



ESPN 3

7 p.m.: fútbol de Brasil, Internacional vs. Flamengo



Deportes