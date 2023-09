WIN SPORTS +

4 p.m.: fútbol colombiano, Envigado vs. Millonarios

6:10 p.m.: Santa Fe vs. Pereira

8:20 p.m.: Junior vs. Tolima

DIRECTV

9:15 a.m.: fútbol de España, Rayo Vallecano vs. Villarreal

2 p.m.: Atlético de Madrid vs. Real Madrid



ESPN

5:30 a.m.: fútbol de Italia, Empoli vs. Inter

8 a.m.: fútbol de Inglaterra, Arsenal vs. Tottenham

5 p.m.: fútbol de Argentina, Banfield vs. River Plate



ESPN 2

8 a.m.: fútbol de Italia, Atalanta vs. Cagliari

1:45 p.m.: fútbol de Francia, PSG vs. Marsella



STAR +

5 a.m.: Maratón de Berlin

8 a.m.: fútbol de Inglaterra, Liverpool vs. West Ham

8.m.: Chelsea vs. Aston Villa

1:45 p.m.: fútbol de Italia, Torino vs. Roma



ESPN 3

7:20 a.m.: Preolímpico de Voleibol, Tailandia vs. Colombia

2 p.m.: Copa Laver de Tenis



ESPN 4

6 p.m.: Grandes Ligas, Dodgers vs. Gigantes



Deportes