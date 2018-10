El ‘Clásico de Otoño’ es una cuestión de equipos históricos

Dodgers, de los Ángeles, y Medias Rojas, de Boston, llenos de ilusiones, arrancan desde este martes la disputa de la Serie Mundial, en una llave llena de historia en el béisbol de las Grandes Ligas.

Sandy Koufax, Jackie Robinson, en Dodgers, y Ted Williams y Carl Yastrzemski, en Medias Rojas, son algunas de sus leyendas en el Salón de la Fama. En este rico historial de ambas novenas, que se remonta a la época en que Babe Ruth estaba en el montículo, Medias Rojas y Dodgers rara vez se han cruzado en octubre. Solo habían sido rivales en una Serie Mundial, y eso fue hace más de un siglo, cuando ganó el equipo de Boston.



De cara al primer juego de este martes, los Dodgers han vencido a los Medias Rojas en Boston solo una vez. Esto ocurrió el 12 de junio de 2004. Es por eso que el equipo de Boston, por todo lo hecho esta temporada, es el máximo favorito para ganar el Clásico de Otoño.



“Esta serie es fantástica para el béisbol. Son dos franquicias históricas frente a frente. Será una tremenda serie”, dijo Dave Roberts, mánager de Dodgers.



Liderados por Mookie Betts, candidato al Jugador más Valioso de la temporada, y por el toletero J. D. Martínez, Medias Rojas fijaron un récord de la franquicia con 108 victorias en la campaña, alto dividendo para el equipo con la nómina más acaudalada de las mayores. Boston se deshizo de Yankees, de Nueva York, en la serie divisional de la Americana y luego despachó a Astros de Houston, campeón defensor de la Serie Mundial, para conquistar el título de la liga.



Chris Sale será el abridor de Boston en el primer partido. Acaba de pasar una noche en el hospital por una enfermedad estomacal.



Dodgers intenta atrapar su primer campeonato desde que Kirk Gibson, Orel Hershiser y Tommy Lasorda lo consiguieron en 1988. Su público lo exige.



En un equipo repleto de talento, el nuevo rostro de Dodgers en esta Serie Mundial es el del estelar torpedero Manny Machado, adquirido mediante un canje en un julio con Baltimore.



En total, los Medias Rojas dominan 8-7 contra los Dodgers desde los juegos interligas en 1997. Boston no ha recibido a Los Ángeles desde el 2010 y no se han medido desde el 2016.



Se esperan temperaturas contrastantes en ambas costas para el primer duelo el martes. El termómetro debe caer a los 6 grados centígrados (43 F) en Fenway, el estadio más vetusto de las mayores.



El calor se sentirá en el sur de California, aunque sin alcanzar el récord de 40 C (para el partido inaugural de la edición de 2017 en el Dodger Stadium, que con 56 años es el tercero más viejo.



