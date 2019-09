Arranca un Mundial de atletismo con muchos retos para Catar

Un calor sofocante, sospechas de corrupción en la atribución de la sede y de fondo un bloqueo diplomático con importantes tensiones geopolíticas: Catar se examina desde este viernes en el Mundial de atletismo, a tres años de acoger el de fútbol.

La temperatura de Doha estos días alcanza los 40 grados centígrados por el día, con tasas de humedad del 85 %, lo que hace que la práctica del atletismo se convierta en una tarea casi sobrehumana.



En su batalla por lograr lo imposible, Catar renovó su estadio Khalifa (inaugurado en 1976) e instaló allí un sistema de refrigeración, ya probado en las reuniones de la Liga de Diamante de este deporte, pese a que el recinto está semiabierto.



Un sistema de generar frío en el interior del estadio que se ha ganado críticas por cuestiones medioambientales, aunque los organizadores aseguran que consume un 40 % menos que los sistemas tradicionales de este tipo.



Para las pruebas en carretera (maratón, 20 y 50 kilómetros marcha) se decidió la disputa a partir de la medianoche local y a orillas del mar, en el paseo de La Corniche, cuando la temperatura baja a unos 30 grados centígrados.

Sospechas de corrupción

La justicia francesa investiga sospechas de corrupción relacionadas con las candidaturas de Catar para acoger el Mundial de 2017, finalmente atribuidos a Londres, y luego a 2019, cuando Doha fue preferida a Eugene (Oregon).



Los jueces investigaban al principio únicamente un pacto de corrupción entre Rusia y la anterior cúpula de la Federación Internacional de Atletismo (Iaaf), especialmente su expresidente Lamine Diack, para esclarecer casos de dopaje. Pero el asunto derivó a las sospechas sobre la atribución de los Juegos Olímpicos de 2016 a Rio de Janeiro y los de 2020 a Tokio, además de sobre las sedes del Mundial de atletismo.



Esta información judicial tuvo un acelerón espectacular en mayo con las acusaciones de varias figuras del mundo deportivo, entre ellos el catarí Nasser Al Khelaifi, presidente del club de fútbol París Saint-Germain.



Los jueces estudian dos pagos de 3,5 millones de dólares en total en 2011 por parte de la empresa Oryx Qatar Sports Investment (QSI), dirigida por Khalid Al Khelaifi, el hermano de Nasser, en beneficio de una empresa de marketing deportivo dirigida por Papa Massata Diack, hijo del expresidente de la Iaaf, que está en el corazón del escándalo de corrupción. El presidente del PSG y de la cadena BeIn Sports niega cualquier malversación.

¿Y el público?

En abril, los campeonatos de Asia de atletismo se disputaron en Doha casi sin público. Y para los diez días de competición en el estadio Khalifa en este Mundial también podría haber poca gente en la grada.



El diario The Guardian indica que únicamente se vendieron 50.000 entradas para el conjunto de los 10 días, para un estadio con capacidad para 46.000 personas. Las entradas "se venden bien", aseguran por su parte los organizadores, que esperan que la presencia de extranjeros, especialmente estadounidenses y kenianos, ayude a dar un impulso en esta cuestión.



Los aficionados presentes no saben todavía si podrán acceder al estadio en metro, ya que la nueva línea que lo conecta no está todavía totalmente terminada.

Bloqueo

Desde junio de 2017, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Baréin, pero también Egipto, imponen un bloqueo diplomático y económico a Catar, acusando a Doha de no tomar la suficiente distancia con Irán, potencia regional rival de Arabia Saudita, y de apoyar a grupos islamistas radicales, algo que Doha niega.



Los ciudadanos de estos países no pueden normalmente viajar a Catar, lo que genera problemas también en la venta de entradas. Pese a este conflicto, Baréin envia 21 atletas al Mundial de Doha, Egipto cinco, Arabia Saudita tres y Emiratos Árabes Unidos uno.



