El Masters de Augusta comienza este jueves sin un gran favorito

Por primera vez desde la creación de la clasificación mundial, ninguno de los diez mejores jugadores del planeta golf ha logrado estampar su nombre entre la prestigiosa lista de ganadores del Masters de Augusta, que a partir de este jueves celebra su edición de 2019.

A sus 85 años, el primer torneo de Grand Slam del calendario sigue sorprendiendo, y en los últimos años le ha dado por recompensar a extranjeros como el inglés Danny Willett en 2016 o el español Sergio García en 2017, quienes tuvieron ocasión de lucir la célebre Chaqueta Verde que distingue al ganador del torneo.



El actual número uno del mundo, el inglés Justin Rose, también estuvo cerca de ganar en el legendario campo de Augusta (Georgia), pero tuvo que conformarse con el segundo lugar en dos ocasiones (2015, 2017).

"Cuando observas la calidad del juego en el Top 10, el campo de Augusta se adapta a la mayoría de nosotros", consideró Rose. "Yo diría que la probabilidad de que uno de estos diez jugadores gane el título este año es muy alta", opinó el inglés, ganador en enero del Farmers Insurance Open, su décimo título en el circuito estadounidense.



El Masters también es el único título de Grand Slam que le falta al norirlandés Rory McIlroy. Para muchos, es el favorito. El ex número uno del mundo, ahora tercero, siempre terminó entre los 10 primeros en los últimos cinco años y acaba de ganar el Campeonato de Jugadores después de acabar segundo en la ronda mexicana del Campeonato Mundial (WGC).



"Sería muy grande ganar el Grand Slam. Es realmente un objetivo, pero me estoy enfocando en la primera ronda", avanzó. Si finalmente luciera el domingo la famosa Chaqueta Verde, McIlroy, de 29 años, se convertiría en el sexto jugador en ganar al menos una vez cada torneo de Grand Slam, uniéndose así a Woods, Jack Nicklaus, Gary Player, Ben Hogan y Gene Sarazen.



"Es solo una coincidencia que ninguno de los 10 mejores jugadores del mundo haya ganado aún el Masters", dijo el sembrado número 5 del mundo, el estadounidense Justin Thomas, quien en tres apariciones logró un modesto decimoséptimo puesto (2018).

Tiger, por el póker a los 43

Entre los 16 mejores jugadores del mundo en la actualidad, solo uno ya ganó en Augusta: ni más ni menos que Tiger Woods, quien afronta el reto del Masters por vigésimosegunda vez en su carrera, ya cumplidos los 43 años de edad.



Tras cuatro temporadas desastrosas y numerosas operaciones de espalda, 'El Tigre' no oculta su ambición. "Tengo la sensación de que puedo ganar el domingo", insistió el cuádruple ganador del torneo (1997, 2001, 2002 y 2005). "En los últimos doce meses he demostrado que puedo ganar otra vez. Estuve en posición de ganar en los dos últimos torneos de Grand Slam".

Tiger Woods, golfista estadounidenses. Foto: AFP

Woods, de vuelta al duodécimo lugar mundial, acabó sexto en el British Open y segundo en el PGA Championship. "Realmente no necesito ganar el Masters, pero sí quiero hacerlo", advirtió el ganador de 14 torneos de Grand Slam, cuyo último éxito de primer orden se remonta al US Open de 2008.



El campeón defensor, Patrick Reed, intentará lograr una hazaña, pues si gana se unirá a solamente tres jugadores capaces de vencer consecutivamente en Augusta: el legendario Jack Nicklaus (1965-66), Nick Faldo (1989-90) y el propio Woods (2005-06).



"En las últimas semanas, me las arreglé para elevar mi nivel hasta donde debía para ganar", avisó Reed, hasta ahora muy discreto en 2019.



Este año no habrá representación colombiana en el Masters. Camilo Villegas está inactivo hace un año por razones médicas y Juan Sebastián Muñoz no pudo acceder por su posición en la clasificación mundial. Solo habrá tres latinoamericanos en el campo: los argentinos Ángel Cabrera (campeón en 2009) y Emiliano Grillo y el mexicano Álvaro Ortiz, que llegó al torneo tras ganar el Latin America Amateur Championship, en enero, en República Dominicana.



AFP