Rozo y Echavarría, con mucha ilusión para el Bogotá Champiomship

Las primeras seis ediciones de la parada del Web.com Tour en Bogotá fueron territorio vedado para los jugadores colombianos. Pero en 2016, Juan Sebastián Muñoz, quien llegó al torneo gracias a una invitación, ganó el torneo y se abrió paso en la gran carpa. Hoy está de nuevo en el PGA Tour. Pero sacó tiempo para volver al Country Club de Bogotá Championship.

El triunfo de Muñoz les demostró a los otros colombianos que el sueño de competir en serio en el Web.com era posible. Hoy, otros dos locales, Nicolás Echavarría y Marcelo Rozo, estarán en la cancha con tarjeta del circuito. Y tres más tratarán de abrirse paso en los cuatro días que durará el torneo (véase recuadro). La novedad es que todos los participantes (entre los que destaca el canadiense Mike Weir, campeón del Masters en 2003) recorrerán los dos campos que tiene el club, Fundadores y Pacos y Fabios.



Echavarría obtuvo la tarjeta del Web.com tras terminar de segundo en la Orden de Mérito del PGA Tour Latinoamérica. Perdió el primer lugar por solo 64 dólares con el estadounidense Harry Higgs. Pero su temporada 2018 fue muy buena, con dos victorias, en el São Paulo Golf Club Championship, en Brasil, y el San Luis Championship, en México. “Perder el primer lugar fue un momento duro, pero ya lo superé, pasé la página. Tengo que sacar los frutos del año pasado y seguir escalando. Y, si se puede, llegar al PGA Tour el año entrante”, agregó.



Nicolás, de 24 años y profesional desde 2017, se ha apoyado mucho en la experiencia de su hermano Andrés, quien jugó este torneo en seis ocasiones y fue undécimo en 2013.



“Es algo nuevo para mí, nunca había jugado en estos campos, no había estado en este nivel, pero es hora de acostumbrarse. Uno tiene las mismas habilidades, si no es que mejores. Andrés me ha ayudado mucho, me da buenos consejos y buenas notas del campo, que me van a servir durante la semana”, señaló.

Nicolás Echavarría. Foto: Enrique Berardi / PGA TOUR LA

Por su parte, Rozo vuelve a jugar este torneo con la tarjeta en el bolsillo. La primera vez no pasó el corte, pero ahora llega más maduro. “Mi vida personal está bien y la técnica y la parte mental es lo que mejor ha estado. Me he demostrado en dos torneos del Web.com el año pasado, a los que entré por clasificación y terminé en el top 20 en ambos, que ya estoy preparado para jugar en este circuito y, por qué no, buscar el paso al PGA Tour en 2020”, expresó Rozo.



Sobre el hecho de jugar en dos canchas este año, Rozo explicó: “La estrategia cambia un poco en Pacos. Hay que saber cuándo poner el pie en el freno. Los bunkers no están muy buenos, y si uno cae allí, los greens son elevados y no se le puede poner efecto a la pelota”.

El resto de la cuota local

De los 156 participantes en la décima edición del Country Club de Bogotá Championship, seis son colombianos. Uno, Juan Sebastián Muñoz, ya ganó en 2016. Marcelo Rozo y Nicolás Echavarría llegan como miembros del Web.com Tour. Camilo Aguado y Ricardo Celia ganaron su cupo en la clasificación que se jugó el fin de semana en el campo de Pacos y Fabios. Y el sexto es Joaquín Cabrera, de 19 años, que ganó el selectivo interno del club en diciembre.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

@Josasc