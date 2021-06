Titanes, a un partido del tetracampeonato

Desde el 28 de abril se está jugando la edición uno de la Liga de baloncesto profesional en Colombia, un torneo que podría llegar a su final esta noche con un campeón conocido: Titanes de Barranquilla.



A pesar de constantes interrupciones en su normal desarrollo, el torneo organizado por la DPB (División Profesional de Baloncesto) logró salir adelante y brindar un gran espectáculo desde el coliseo Evangelista Mora de la ciudad de Cali, donde se lleva habitualmente a cabo la burbuja.

El vigente campeón y tricampeón (2018, 2019 y 2020), Titanes, ha extendido su dominio de una manera clara y parece no tener quién le arrebate el título este lunes en Cali.



Los dirigidos por Tomás Díaz Pérez no han perdido un solo partido en los play off de este torneo, dejando por el suelo a los debutantes Cafeteros del QUindío 3-0 en la serie de semifinal y ahora, parecen camino a hacer lo mismo con Tigrillos de Antioquia.



En el primer juego la diferencia fue de 35 puntos y el sábado, el segundo juego quedó 85-79 con un Tigrillos que no murió sin dar la pelea en el encuentro.



Ahora, de la mano de figuras como Juan Diego Tello, Hansel Atencia y Sater Safar, la poderosa licuadora atlanticense parece acercarse a un inédito tetracampeonato.



Partido desde las 7 p.m. con transmisión de Win Sports.



