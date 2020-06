Programación deportiva para este domingo 21 de junio

Directv Sports- Canal 610

12:25 p. m. Fútbol, Liga española: Valencia vs. Osasuna.

ESPN

6:50 a. m. Liga española: Celta vs. Alavés.

12:20 p. m. Serie A: Atalanta vs. Sassuolo.

2:30 p. m. Serie A: Inter vs. Sampdoria.



ESPN 2

7:55 a. m. Premier League: Newcastle vs. Sheffield United.

10 a. m. Premier League: Aston Villa vs. Chelsea.

12:50 p. m. Premier League: Everton vs. Liverpool.

2:55 p. m. Liga española: Real Sociedad vs. Real Madrid.



ESPN 3

12 m. Golf, PGA Tour: RBC Heritage, ronda final



Fox Sports 3

2 p.m. Automovilismo, Nascar: GEICO 500



Win Sports

10:30 a. m. Fútbol, Superliga de Turquía: Kasimpasa vs. Fenerbahce.

1 p.m. Fútbol, Superliga de Turquía: Galatasaray vs. Gaziantep.



DEPORTES