Programación deportiva para este jueves 15 de agosto 

ESPN

10 A.M. Tenis – Masters 1000 de Cincinnati: tercera ronda.

6 P. M. Tenis – Masters 1000 de Cincinnati: tercera ronda.



WIN SPORTS

10 A. M. Fútbol – Campeonato Nacional Juvenil Difútbol: Atlántico vs. Santander.

2:30 P. M. Fútbol – Campeonato Nacional Juvenil Difútbol: Boyacá vs. Casanare.

6 P. M. Fútbol – Copa Colombia: Bucaramanga vs. Junior.

8 P. M. Fútbol – Copa Colombia: Santa Fe vs. Atlético Nacional.



TYC SPORTS

7:30 P. M. Fútbol – Copa Argentina: Chacarita vs. All Boys.



DIRECTV SPORTS 612

7:30 P. M. Fútbol – Copa Suramericana: Colón vs. Zulia F.C.





DEPORTES