Atención: covid-19 pone en alerta el torneo de baloncesto colombiano

El partido entre Team Cali y Sabios, en la primera jornada del baloncesto colombiano, fue suspendido a causa de un posible positivo de covid-19 en el equipo de Manizales, que no ha sido confirmado.

El partido se iba a disputar este jueves en la noche y la organización optó por suspenderlo debido a esta sospecha. Los jugadores alcanzaron a llegar al escenario, donde fueron informados.



(Lea además: Titanes y Caribbean Storm arrancan ganando en la Liga de baloncesto)



"No nos han dicho quiénes son, ni cuántos. Solo sabemos de la suspensión por unos posibles casos de covid-19 en Sabios", le dijo a EL TIEMPO un jugador que está dentro de la burbuja.



El torneo se juega en una 'burbuja' en Cali, en el Coliseo Evangelista Mora, con ocho equipos participantes.



(Lea también: Los retos y los objetivos de Piratas en la Liga de baloncesto local)



En la noche de este jueves los directivos de la Federación Colombiana de Baloncesto y de la División Profesional analizan el tema. No se han tomado decisiones y los equipos aún no son notificados de lo que podría pasar.



Según algunas consultas, la opinión generalizada es que Sabios debería abandonar el torneo. Esta noche los delegados de los equipos tomarán decisiones con los directivos.



DEPORTES