Programación deportiva para este miércoles 5 de junio

RCN

3:30 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Pasto vs. Unión Magdalena

6 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Nacional vs. Junior

WIN SPORTS

3:30 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Millonarios vs. América

6 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Cali vs. Tolima



ESPN

8 p. m.: BALONCESTO – Finales de la NBA: Raptors vs. Warriors



ESPN 2

7 a. m.: TENIS – Roland Garros: cuartos de final



ESPN 3

10 a. m.: FÚTBOL – Esperanzas de Toulon: Catar vs. Guatemala

12 p. m.: FÚTBOL – Esperanzas de Toulon: Portugal vs. Suiza



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

1 p. m.: FÚTBOL – Liga de Naciones: Portugal vs. Suiza



DEPORTES