Programación deportiva para el lunes 10 de junio

WIN SPORTS

7:30 p.m. final de la Primera B, Pereira vs. Cortuluá

DIRECTV

610

11:30 a.m.: Mundial femenino, Argentina vs. Japón

1:30 p.m.: Eliminatoria de la Eurocopa, España vs. Suecia



612

1:30 p.m.: Eliminatoria de la Eurocopa, Dinamarca vs. Georgia



613

1:30 p.m.: Eliminatoria de la Eurocopa, Serbia vs. Lituania



ESPN

8 a.m.: segunda etapa del Criterium Dauphine

8 p.m.: final de la NBA, Toronto vs. Golden State



ESPN 3

6 p.m.: Grandes Ligas, Boston vs. Texas



