ESPN

8 a.m.: tercera etapa del Criterium Dauphine

WIN SPORTS

10 a.m.: Nacional de fútbol prejuvenil, Antioquia vs. Atlántico.

1 p.m: Bogotá vs. Valle del Cauca



DIRECTV

613

8 a.m.: Mundial femenino, Nueva Zelanda vs. Holanda.



610

10:30 a.m.: Mundial Sub-20, Ucrania vs. Italia.

1:30 p.m.: Ecuador vs. Corea del Sur



612

11 a.m.: Mundial femenino, Chile vs. Suecia

2 p.m.: Estados Unidos vs. Tailandia.



ESPN 3

6 p.m.: Grandes Ligas, Yankees vs. Mets

9 p.m.: Angelinos vs. Dodgers.



Deportes