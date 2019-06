Programación deportiva para este domingo 9 de junio

WIN SPORTS

4 p. m.: FÚTBOL – Partido amistoso: Perú vs. Colombia

ESPN

7:30 a. m.: TENIS – Roland Garros: final masculina



ESPN 2

6:30 a. m.: CICLISMO – Dauphiné: primera etapa



ESPN 3

1 p. m.: FÚTBOL – Esperanzas de Toulon: Baréin vs. Irlanda

1 p. m.: FÚTBOL – Esperanzas de Toulon: México vs. China



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

8 a. m.: FÚTBOL – Liga de las Naciones: Suiza vs. Inglaterra

1:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de las Naciones: Portugal vs. Holanda



CANAL 612

6 a. m.: FÚTBOL – Mundial femenino: Australia vs. Italia

8:30 a. m.: FÚTBOL – Mundial femenino: Brasil vs. Jamaica

11 a. m.: FÚTBOL – Mundial femenino: Inglaterra vs. Escocia



Deportes