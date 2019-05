Programación deportiva para este sábado primero de junio

CARACOL

6:10 a. m.: CICLISMO – Giro de Italia: etapa 20

RCN

6 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: América vs. Pasto



WIN SPORTS

4 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Unión Magdalena vs. Millonarios

8 p. m.: FÚTBOL – Amistoso internacional: Venezuela vs. Ecuador



ESPN

2 p. m.: FÚTBOL – Final Champions League: Tottenham vs. Liverpool



ESPN 2

6 a. m.: CICLISMO – Giro de Italia: etapa 20



ESPN 3

10:30 a. m.: FÚTBOL – Esperanzas de Toulon: Portugal vs. Chile



ESPN +

10:30 a. m.: TENIS – Roland Garros: tercera ronda



FOX SPORTS

2 p. m.: FÚTBOL – Final Champions League: Tottenham vs. Liverpool



DEPORTES