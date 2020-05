¡Polémica! El logo de Tokio 2020 similar a la imagen de covid-19

Una imagen despertó la polémica. Se había tratado en privado, pero fue escalando la disputa y la pelea se multiplicó. Apareció en la portada de una publicación un logo similar al de Tokio 2020, pero con la particularidad que era para representar al covid-19. Ante semejante controversia, la asociación de corresponsales extranjeros en Japón decidió eliminar de sus plataformas la portada de su revista que generó quejas del Comité Organizador de Tokio 2020 al considerar que se trataba de una "negativa" utilización de su logo . La decisión del Club de Corresponsales Extranjeros de Japón (FCCJ) fue adoptada al reconocer sus abogados que la imagen utilizada perjudicaba los derechos de copyright de Tokio 2020 .

El logo en cuestión apareció en la tapa del número de abril de la revista "Number 1 Shimbun", que tiene una distribución limitada y que también está disponible en su sitio de internet. Ese registro que simula al coronavirus, tiene muchos parecidos con el logo principal de Tokio 2020 y fue publicado en el número posterior a que se anunciara el aplazamiento de los Juegos Olímpicos hasta 2021 por la pandemia de covid-19.



El presidente de la FCCJ, Khaldon Azhari, según cuenta la agencia EFE, anunció en una videoconferencia de prensa que la dirección del club había optado por eliminar esa portada al tratarse "de un tema de copyright y no de libertad de prensa". Azhari explicó que sólo se retirará la portada, como pidió Tokio 2020, y no el contenido de la información asociada.



Según cuentan algunos medios, la organización de los Juegos de Tokio 2020 se había dirigido privadamente al FCCJ al considerar que la imagen "infringía" los derechos legales del logo del Comité Olímpico, que simboliza un "elemento vital en la visión de los Juegos Olímpicos y su diversidad" en Japón y en el resto del mundo. Lo que sucedió después, que se hizo público, se provocó porque, según explicó el portavoz del Comité Organizador, Masa Takaya, en una videoconferencia de prensa, querían llamar la atención sobre este tema, ya que aseguran que que no habían recibido una respuesta al reclamo inicial y de manera confidencial.



La asociación de corresponsales entendió que quería evitar llegar a instancias legales por este asunto y por eso comprendió que de debía quitar de circulación la publicación. Azhari, a nombre del consejo del FCCJ, expresó: "Nos disculpamos ante las partes que puedan haberse sentido ofendidas en este tema".



Incluso, el máximo representante de la asociación de corresponsale explicó que se trató sólo de las implicaciones legales por el copyright y si bien surgieron críticas de algunos asociados por esa decisión, se les recordó lo severas que son las leyes de copyright en Japón.



