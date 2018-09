Piloto irresponsable toca freno de rival en plena carrera de MotoGP

Una clara muestra de juego sucio en el deporte dejó este domingo el gran premio de San Marino de Moto2 cuando el piloto Romano Fenati decidió aproximarse peligrosamente a su rival Stefano Manzi, ponerse a su lado y accionarle el freno delantero. La insólita maniobra pudo haber causado una tragedia.

Al piloto italiano se le mostró la bandera negra y fue descalificado de la competencia. Los jueces decidieron endurecer la sanción y prohibirle la partida en las próximas dos carreras.



"Es peligroso para él, pero también para mí", reconoció Fenati al término de la carrera. "No está justificado, pero hay que ver esto en perspectiva; me han puesto dos carreras de sanción, pero también hay que penalizar al resto y aunque la sanción es recurrible, no me interesa hacerlo, aunque siempre los mismos pilotos hacen las mismas cosas y esto debería ser más correcto", lamentó.



En cuanto al incidente, comentó que "al principio ha habido un contacto y me ha sacado fuera de la pista; él iba por delante de mí, me acerqué a él y me adelantó, me frenó y me volvió a sacar de la pista por segunda vez".



"Obviamente, no es justificable, pero creo que debería alejarse, porque siempre son los mismos pilotos los que molestan y, para los pilotos que no hacen nada, te estropean una carrera y eso no es justo", añadió el piloto italiano sobre la situación.



Fenati fue expulsado en 2016 del Sky Racing Team por conductas indebidas.