Aumentando la incertidumbre sobre su futuro en el PGA Tour, el veterano golfista estadounidense Phil Mickelson renunció el viernes a defender su histórico título del PGA Championship en la nueva edición de la próxima semana en Tulsa (Oklahoma).

"Acabamos de ser informados de que Phil Mickelson se ha retirado del PGA Championship", anunciaron este viernes en Twitter los organizadores del segundo torneo de Grand Slam del año.



(Lea también: James Rodríguez rompe su silencio sobre Freddy Rincón a un mes de su muerte)



"Phil es el campeón defensor y actualmente es elegible para ser miembro vitalicio de la PGA y habríamos dado la bienvenida a su participación", subrayó la competición.

Mickelson había impuesto una marca hace un año

Un año atrás, Mickelson logró una épica victoria en este torneo a sus 50 años, siendo el ganador de mayor edad de un Grand Slam en la historia. El estadounidense, que tiene un total de 45 trofeos de PGA incluidos seis 'Majors', integraba la lista de participantes del Campeonato de la PGA publicada el lunes, que también incluía a Tiger Woods, quien regresó al golf en abril en el Masters de Augusta un año después de su grave accidente automovilístico.



Mickelson, en cambio, se ausentó del Masters por primera vez desde 1994 y ahora también se perderá su primer Campeonato de la PGA desde su debut en 1993.

Por qué Mickelson no ha vuelto a competir



El estadounidense no compite desde que en febrero se hicieron públicos sus polémicos comentarios de apoyo a una nueva competencia respaldada por Arabia Saudita, la serie LIV Golf, que se inaugura el mes que viene.



El golfista zurdo señaló entonces que, a pesar del "horrible historial en derechos humanos" en Arabia Saudí, consideraría involucrarse en el proyecto como forma de presionar por mejoras para los jugadores en el circuito PGA. La propuesta podría ser una "oportunidad única de remodelar el funcionamiento de PGA" y lograr cambios como la propiedad de los derechos mediáticos de los jugadores que ejerce el circuito, señaló entonces Mickelson.



El estadounidense ofreció después disculpas por sus comentarios, que le costaron la pérdida de varios patrocinios. "El golf necesita desesperadamente un cambio, y el verdadero cambio siempre viene precedido de una disrupción", argumentó Mickelson, cuya última competencia fue el Farmers Insurance Open de finales de enero, donde no superó el corte.



El estadounidense es uno de los jugadores que solicitaron un permiso a PGA para competir en el primer evento de la serie LIV Golf en Londres entre el 9 y 11 de junio, que el circuito estadounidense rechazó.



La serie LIV Golf, promovida por el exjugador australiano Greg Norman, tiene programados ocho eventos en su año inaugural, cuatro de ellos en Estados Unidos, pero aún no ha dado a conocer los golfistas participantes.



(Además: Egan Bernal: Flor Marina Gómez, su mamá, habla del cáncer que padece)



Una semana atrás, el español Sergio García, ganador del Masters de Augusta en 2017, insinuó que podría unirse a esta competición durante una protesta contra un oficial de PGA en el torneo Wells Fargo Championship.

La reacción de otros jugadores al caso Mickelson



Las grandes estrellas actuales de PGA han rechazado públicamente el proyecto saudí y algunos, como el español Jon Rahm, apoyaron el regreso de Mickelson.



"No creo que toda su carrera o todo su legado deba cambiar por un par de comentarios", afirmó el número dos del escalafón mundial.



"Toda esta situación es desafortunada. Phil volverá. Creo que los jugadores quieren verlo de vuelta. Ha hecho un trabajo maravilloso para el golf", dijo el norirlandés Rory McIlroy, quien en un primer momento tildó los comentarios de Mickelson de "ingenuos, egoístas e ignorantes".



DEPORTES

Con AFP