Luchando por evitar su peor resultado en un Grand Slam, Tiger Woods vivió el sábado una tercera ronda de pesadilla en el Campeonato de la PGA con un resultado de 79 golpes, nueve sobre par, que lo descendió hasta las últimas posiciones de la tabla.

El astro estadounidense, de 46 años, batalló toda la jornada contra las lluviosas condiciones del campo de Southern Hills (Tulsa, Oklahoma) llegando a cometer cinco 'bogeys' consecutivos por primera vez en un torneo 'Major'. Tiger terminó registrando su peor resultado en una ronda del Campeonato de la PGA, el segundo evento en el que compite desde su accidente automovilístico de febrero de 2021, pero quedó por debajo de su peor jornada en un Grand Slam, que siguen siendo los 81 golpes (+10) del Abierto Británico de 2002.



"No hice nada bien. No pegué muchos golpes buenos. En consecuencia, acabé con una puntuación bastante alta", lamentó Woods, que quedó con un acumulado de 222 golpes (+12) tras 54 hoyos.



Muñoz y los demás

Zalatoris, número 30 de PGA y sin títulos de PGA, arrancaba el fin de semana en lo más alto de la tabla con un acumulado de 131 golpes (-9), uno por delante de Pereira. El chileno, que tampoco ha inaugurado su palmarés y apenas compite en su segundo Grand Slam, deslumbró el viernes con un fabuloso recorrido de siete birdies y un bogey para terminar con 64 golpes (seis bajo par). A tres golpes del liderato arrancaba el estadounidense Justin Thomas. Por detrás se sitúan el estadounidense Bubba Watson, con -5, y un grupo con el mexicano Abraham Ancer, el norirlandés Rory McIlroy y estadounidense Davis Riley, con -4.



Mientras inicia la pelea por el título, numerosos jugadores patinaban el sábado ante la dureza del campo, como el español Jon Rahm. El número dos del ranking mundial descendía 16 posiciones hasta el 57º lugar con cuatro bogeys y ningún birdie en sus primeros 14 hoyos. El colombiano Sebastián Muñoz, en cambio, se adaptó a las condiciones del terreno para firmar su mejor ronda con 69 golpes (-1) que le aupaban al 39º lugar. El estadounidense Scottie Scheffler, número uno mundial y ganador del pasado Masters, se quedó fuera del corte del viernes, al igual que otras figuras como el ex número uno mundial Dustin Johnson y el español Sergio García.

