Dustin Johnson, con la primera opción para ganar su segundo Major

El estadounidense Dustin Johnson hizo ocho birdies para terminar este sábado con 65 golpes, cinco bajo par, y liderar por un golpe con 201 (-9) el PGA Championship, el primer Major de golf de 2020.

Johnson hizo cuatro birdies en los primeros nueve hoyos y luego hizo birdies en tres de sus últimos cinco hoyos para llegar a 201 en el TPC Harding Park, en San Francisco (California). Así, busca conseguir su segundo título de grand slam, tras ganar en 2016 el US Open.



Los estadounidenses Scottie Scheffler (65) y Cameron Champ (67) están empatados en el segundo lugar con 202, ocho bajo par.



El también estadounidense Brooks Koepka, campeón de las dos últimas ediciones, terminó con 69 (-1) y está tratando de convertirse en el primero desde la década de 1950 en ganar el mismo Major en tres ocasiones.



Koepka lució imperturbable hasta un bogey en el hoyo 13 que le complicó un poco la jornada. Va empatado en cuarto lugar con otros dos jugadores con un total de 203 (-7).



Por su parte, Tiger Woods luchó en los greens esta jornada por segundo día consecutivo pero no pudo impedir que se evaporaran sus chances de ganar el torneo, primer Grand Slam de 2020.



Woods, quien a duras penas logró superar el corte de la segunda ronda el viernes, presentó este sábado una tarjeta con 72 golpes (+2) para ocupar el puesto 59 con 212 (+2) en el TPC Harding Park en San Francisco, California. Eso significa que las esperanzas de Woods, de 44 años, de ganar un decimosexto título de Grand Slam, prácticamente se desvanecieron.



"Estoy frustrado porque no pude hacer nada temprano", dijo Woods, quien tiene un acumulado en tres rondas de 212 golpes, dos sobre el par. "Tuve un par de ángulos malos y fallé tiros en lugares desde los que no puedo jugar e hice bogeys".



El español Jon Rahm marcha en el puesto 21 con 207 (-3), seguido del argentino Emiliano Grillo en el puesto 43 (210; par de campo) y el mexicano Abraham Ancer en el 52 (211; +1). Rahm aspira a recuperar el número uno mundial perdido la semana pasada ante Justin Thomas.



El mexicano Carlos Ortiz, el colombiano Juan Sebastián Muñoz, el chileno Joaquín Nieman y los españoles Sergio García, Rafa Cabrera Bello y Jorge Campillo no pasaron el corte del segundo día el viernes.



