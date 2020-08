Buena nueva: ¡regresan los Majors al golf! (Llegando al 'green')

Los torneos Mayores, los que todos los aficionados esperamos cada año y llevan al ganador a los altares de la gloria, regresarán a partir de este jueves, cuando se dé comienzo a la edición 2020 del PGA Championship, en el campo del TPC Harding Park, un club municipal ubicado en el oeste de San Francisco (California).

Hay que destacar que los tres Majors que se juegan en suelo estadounidense (el PGA, el US Open y el Masters) se van a realizar este año. Sus directivos fueron superiores a las adversidades y al dinero, a diferencia de los señores de la Royal & Ancient, que prefirieron recibir las libras de un millonario seguro, cancelar el torneo y no celebrar el más icónico, histórico y apasionante torneo de golf: el Abierto Británico. Sin duda, la pasión es en exceso o no lo es, y estos, poco de ello.



El Harding Park estará vacío de público, pero millones de aficionados estaremos pendientes en los televisores del comportamiento de la crema y nata del golf, que se dará cita en el tee del hoyo uno para disfrutar el Wanamaker Trophy. A la cabeza, Tiger Woods, que regresa a la competencia en busca de su grande 16 y quedar a dos del ‘Oso Dorado’, Jack Nicklaus.



El escenario es un campo duro, en el que la brisa por la tarde es violenta, sobre todo en los últimos cinco hoyos. Está rodeado por el lago Merced, con unos roughs muy severos, los fairways custodiados por unos hermosos pinos Monterrey Cypress y unos greens voladores.



En este campo ya ganaron Tiger Woods (en el 2005 se impuso en el American Express) y Rory Mcilroy (ganó el Cadillac Match Play en el 2015), pero ahora las cosas serán a otro cantar.

Brooks Koepka, el actual campeón del PGA Championship. Foto: Getty Images - AFP

Brooks Koepka, que la semana pasada fue segundo en el St. Jude, vendrá a defender su título y a este sí que le gustan los Majors. Por su parte, el español Jon Rahm, a quien poco le duró el número uno del mundo (lo desplazó Justin Thomas esta semana) deberá demostrar si el bastón de mando está hecho a su medida o le queda grande. Otro que volvió a encontrar el juego es Dustin Johnson y será un hueso duro de roer. Esto por hablar de favoritos, pero en el golf, cualquiera que se para a dar el primer golpe tiene con qué ganar al final.



Colombia tendrá en Juan Sebastián Muñoz su representante. Va en busca, por fin, de una buena presentación en un grande. Por ahora el regreso después del parón por el covid-19, no ha sido nada halagador: seis torneos y solo dos cortes superados. Esperemos que este sea el momento en el que Muñoz vuelva a sacar sus mejores galas.



La emoción del deporte estará este fin de semana en San Francisco: el golf grande ha vuelto.



Llegando al 'green'



Germán Calle

Para EL TIEMPO

