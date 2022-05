A la caza de su primer Grand Slam desde 2014, el norirlandés Rory McIlroy tomó el jueves el liderato de la ronda inaugural del PGA Championship, en el que los favoritos Scottie Scheffler y Jon Rahm decepcionaron y un adolorido Tiger Woods terminó en el 99º lugar.

Ocho años después, McIlroy volvió a liderar un torneo de Grand Slam gracias a su tarjeta de 65 golpes, cinco bajo par, en el campo de Southern Hills de Tulsa (Oklahoma).



El ex número uno mundial brilló con siete birdies, el último de los cuales le permitió separarse por un golpe de los estadounidenses Will Zalatoris y Tom Hoge.



En el cuarto lugar compartido se situó el mexicano Abraham Ancer junto a los estadounidenses Justin Thomas y Matt Kuchar, todos con 67 golpes (-3), y en el séptimo un grupo de nueve golfistas con los chilenos Joaquín Niemann y Mito Pereira, todos con 68 (-2).



Los dos primeros del ranking mundial, el estadounidense Scottie Scheffler y el español Jon Rahm, concluyeron alejados de la cabeza con tarjetas de 71 (+1) y 73 (+3) golpes respectivamente.



El primer golpe en el PGA Championship, segundo Grand Slam del año, lo dio McIlroy con siete birdies y dos bogeys, firmando su mejor ronda inicial en un 'Major' junto a la del Abierto de Estados Unidos de 2011.



El norirlandés, de 33 años, no había concluido líder de una ronda de un Grand Slam desde su triunfo en el PGA Championship de 2014, el cuarto y último de los trofeos 'Grandes' que tiene en su vitrina.



"Fue un gran comienzo del torneo. He venido jugando bien al llegar aquí", recordó.



Cinco semanas atrás, McIlroy deslumbró en la última jornada del Masters de Augusta al lograr una tarjeta de 64 golpes, que igualaba la mejor ronda final del evento, que le catapultó al segundo lugar tras el ganador Scheffler.



"Obviamente, he tomado mucho de esa última ronda en Augusta, jugué bien en el Wells Fargo y en las rondas de práctica de principios de esta semana. Cuando tu juego se siente así, es solo cuestión de salir y apegarte a tu plan de juego, ejecutar tan bien como puedas, y permanecer en tu propio mundo", explicó.

Tiger Woods terminó la ronda adolorido

McIlroy compitió en el mismo grupo que los también ex número uno Jordan Spieth y Tiger Woods, quien batalló contra el dolor en su segundo torneo tras su grave accidente de auto de febrero de 2021.



Woods, de 46 años, protagonizó un ilusionante inicio de jornada con dos birdies en sus primeros cinco hoyos, festejados por la multitud de aficionados que le acompaña, pero fue perdiendo fuelle hasta terminar con una tarjeta de 74 golpes (+4).



"Tengo un poco de dolor ahora mismo", reconoció Woods, lastrado por las múltiples fracturas que sufrió en la pierna derecha en la colisión de hace 15 meses. "Mi pierna no se siente tan bien como me gustaría".



Bajo un fuerte sol y una temperatura de 33º, la resistencia de Tiger fue menguando a medida que debía recorrer el campo. El californiano encadenó cinco bogeys en ocho hoyos y cerró la primera jornada con otros dos en los hoyos finales.



Esta actuación dejó a Tiger en peligro de quedarse fuera del corte del viernes pero el estadounidense mostró su voluntad de llegar a competir en el fin de semana como logró hacer en el Masters. Ahora viene "mucho tratamiento, muchos baños de hielo y tratar de estar listo para mañana", subrayó.

La complicada jornada de Sebastián Muñoz

No fue un día fácil para el colombiano Juan Sebastián Muñoz, quien venía de pelear el fin de semana por el título del AT&T Byron Nelson. Entregó una tarjeta de 74 golpes, cuatro por encima del par.



Con cinco bogeys y un solitario birdie, Muñoz necesita mejorar este viernes para superar por primera vez el corte en este torneo, en su tercera participación.



Muñoz viene de pelear hasta el final por su segundo título en el PGA Tour. Tras liderar las tres primeras rondas y disparar un 60 en la primera jornada, el colombiano finalizó en la tercera casilla, detrás de K. H. Lee y Jordan Spieth.

Los dos primeros del escalafón mundial, sin ritmo

Los dos primeros clasificados del ranking mundial, Scheffler y Rahm, compartieron grupo en la tarde sin llegar a encontrar su ritmo en Southern Hills.



Scheffler, en busca de su segundo título de Grand Slam, tuvo un sólido arranque con cuatro hoyos en par y un espectacular eagle en el quinto, pero después cometió cinco bogeys en los últimos 10 hoyos y terminó incluso agradecido de terminar en el 38º lugar.



"Definitivamente estoy mucho más atrás de lo que esperaba", reconoció. "Estoy bastante frustrado por cómo he jugado los últimos nueve (hoyos). Pero un uno sobre par, jugando tan mal como lo he hecho hoy, no me sacó fuera del torneo, así que todavía estoy en buena posición".



Rahm, por su parte, cayó al puesto 78º al sellar apenas dos birdies y cometer tres bogeys y un doble bogey en su frustrante estreno en el torneo.



"Es un campo complicado. Me he dado opciones pero al final hay greens que botan un poco, el viento, la tarde... se complica", describió. "Pero quedan tres días así que a ver si empezamos a remontar un poco mañana".



En este evento no compite su actual campeón, el veterano Phil Mickelson, que renunció a la defensa del título a raíz de la polémica generada por sus comentarios de apoyo a la nueva serie LIV Golf, financiada por Arabia Saudí.



DEPORTES

Con AFP