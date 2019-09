Juan Sebastián Muñoz, un golfista desde la cuna

Juan Sebastián Muñoz, cuando era niño, admiraba a Tiger Woods, el golfista que dominó este deporte en la primera década de este siglo. Este domingo, el golfista colombiano volvió a inscribir su nombre en este deporte al ganar el Sanderson Farms Championship en Jackson, Mississippi (EE. UU.), su primer título en el PGA Tour.

Pero Muñoz, de 26 años, quiere llegar mucho más arriba, al circuito en el que Tiger brilló durante muchos años.



"Cuando estaba en la universidad, uno siempre tiene a alguien encima, preguntando si ya practicó. Ahora, cuando uno está por su propia cuenta, uno verá si lo hace o no lo hace", explica Muñoz, que ya tenía disciplina para jugar desde la cuna.

Hijo de Ricardo Muñoz y María Fernanda Amaya, Muñoz nació en Bogotá, pero más por accidente o arraigo familiar.

Juan Sebastián Muñoz, golfista colombiano. Foto: AFP

Sus padres vivían en Clearwater (Florida, Estados Unidos), pero llegaron a Bogotá para el parto. Apenas nació, tomaron el avión de regreso. El golf no estaba en los planes de la familia, pero un día, a Ricardo lo picó ese virus... "Había una parte de la casa que yo tenía rentada y ahí había unas bolas de práctica. Comencé a devolverlas. Y desde entonces se creó esa afición", recordó el orgulloso padre.

A Juan Sebastián también se le pegó: jugaba en su casa con un palo de color amarillo, con bolas armadas con papel periódico y cinta de enmascarar. El arraigo familiar resultó ser más fuerte y la familia Muñoz Amaya regresó a Colombia. Juan Sebastián comenzó a jugar en el club Los Arrayanes y poco a poco comenzó a ganar torneos, hasta lograr su primer gran título: el Nacional Infantil en 2002, en la categoría de menores de 9 años, en el club Campestre de Medellín.



"Después de ese torneo, en los siguientes fui tercero, quinto, noveno... nada espectacular", recordó.

El viaje

Muñoz siguió destacándose como aficionado y llegó a ganar el título de mejor aficionado en el Abierto de Colombia de 2010, en Guaymaral, con una ronda de 65 el último día. Y desde entonces mostró determinación.



"Sebastián estudiaba en el colegio San Carlos. Estaba en grado 11. Un día llegó a la casa: 'Me voy el viernes para Dallas a conocer una universidad. Por favor, dame mil dólares', me dijo. Le pregunté si iba a ser capaz de hacer la inmigración solo, y todas esas cosas. Armó su maleta y se fue. Le mostraron la universidad, le prestaron una talega, jugó nueve hoyos y se devolvió. A los dos meses viene y me dice 'firmé con North Texas'. Yo, la verdad, no quería que se fuera", dijo Ricardo.

Juan Sebastián Muñoz, golfista colombiano. Foto: EFE

Los primeros años no fueron fáciles para Juan Sebastián. Acostumbrado a tenerlo todo en su casa, tuvo que aprender a lavar su propia ropa, a cocinar... Y en sus primeras dos temporadas jugó muy pocos torneos (cuatro en 2011-12 y dos en 2013-14), porque el entrenador del equipo estaba molesto porque había otros latinos en el equipo y hablaba con ellos en español.



Justamente dos mexicanos, Carlos Ortiz y Rodolfo Cazaubón, fueron los que ayudaron a que Muñoz se adaptara definitivamente. Compartió cuarto con ellos y todos comenzaron a crecer: Cazaubón fue primero en la Orden de Mérito del PGA Tour Latinoamérica el año pasado. También jugó en Bogotá: quedó de 17. Y Ortiz, que ganó su primer torneo en Colombia, en el mismo campo de La Pradera de Potosí en el que ayer practicó Muñoz, hoy está en el PGA Tour. "Cuando vi lo que logró Ortiz, decidí que iba a hacerme jugador profesional", se sinceró Juan Sebastián.

En junio de 2015 se despidió de su categoría de aficionado. Y muy rápidamente ganó dos torneos: el Abierto de Medellín y el del Club Campestre de Bucaramanga, este último, con nueve golpes de ventaja: "Bucaramanga me gusta mucho, allá siempre me fue bien, incluso, en un Suramericano allá llegué a un playoff que perdí con el argentino Tommy Cocha".

Juan Sebastián Muñoz, golfista colombiano. Foto: AFP

En febrero del 2016, jugando por invitación de un patrocinador, Muñoz ganó el Campeonato del Club Colombia en el Web.com Tour . Esta victoria, que llegó en su ciudad natal, le valió una tarjeta del Web.com Tour y fue la primera victoria de un golfista colombiano en el Web.com Tour.



Terminó 22º en la lista de dinero de la temporada regular, lo que le valió una tarjeta PGA Tour para la temporada 2017. El mejor resultado de Muñoz ese año fue un T-3 en el Greenbrier Classic en julio.



Y ese sueño de estar en lo más alto posible comenzó a concretarlo este domingo con su primer triunfo en un torneo del PGA Tour, al ganar el Sanderson Farms Championship en Jackson, Mississippi.



