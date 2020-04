Estos son los riesgos de adquirir el covid-19 si es atleta o ciclista

Ante la preocupación que, en forma inesperada, nos ha producido esta pandemia covid-19 me ha llamado la atención la forma en cómo podría colaborar con la comunidad para evitar que se siga extendiendo cada vez mas, máxime si se abrió la opción de hacer ejercicio, por lo que más gente circulará en las calles.

Adicionalmente, se ha anunciado por parte de la Alcaldia Mayor, que el Transmilenio circulara solo con el 35 por ciento de la ocupación de los buses trayendo como consecuencia que más personas busquen medios alternativos de transporte; uno de ellos la bicicleta.

Por esto es bueno hacer un llamado de atención referente a los cuidados que debe haber para establecer unas distancias de seguridad adecuadas en la gente que va corriendo o trotando y circulando en bicicleta.



En unos reportes recientes que han llegado a mis manos y que están en estudio preliminar ( no por esto sean ignorados para tener en cuenta ), la semana pasada , se publicó un artículo de una sociedad Belga-Holandesa de investigación advirtiendo a corredores o ciclistas del cuidado extra que deben tener cuando pasan a otros en la calle, advirtiéndoles que los aerosoles respiratorios que pueden contener el virus del Covid-19 podrían dispersarse más allá de los 1.5-2 metros (6 pies) recomendados por los oficiales de Salud Publica.



Un estudio especialmente ha llamado la atención por la forma cómo se ha realizado: El doctor Bert Blocken ( profesor de Ingeniería Civil en la Universidad Tecnologica de Eindhoven, Holanda y del KU Leuven en Bélgica ) ha venido desarrollando la idea

(comprobada en Túnel de Viento y con estudios de tipo Aerodinámico) de que las recomendaciones de guardar la distancia de 1.5 metros para que los aerosoles respiratorios hagan una curva de caída y terminen en el suelo, se han hecho con personas quietas, sin movimiento.



No han tenido en cuenta los efectos potenciales aerodinámicos producidos por personas en movimiento tales como caminar rápido, trotar o montar en bicicleta. Este estudio mide el riesgo de que una persona en movimiento de esta clase transfiera los peligrosos aerosoles a otra persona que la sigue en la ruta , detrás, en línea recta.



Importante este llamado de atención ya que se tienen en cuenta condiciones adicionales como el viento y el grado de exhalación que realiza una persona con el ejercicio especialmente en la trayectoria en línea recta y que puede contaminar o exponer a la persona que la sigue detrás.

En varios artículos médicos se han estudiado las características del transporte de virus en el aerosol respiratorio como los realizados posterior a la epidemia del virus SARS en 2002 y del tamaño de las partículas o microgotas cuando se tose ( promedio 0.58 a5.42 micrones ) estudio hecho en 2007.



Una exhalación profunda , como la realizada al trotar o montar en bicicleta o al toser o estornudar, puede incrementar entre 4 y 6 veces la concentración del aerosol en la corriente de aire. Peor si la Humedad Relativa es alta ya que la evaporación es menos rápida.

Tomando en cuenta las distancias a las que viajan los aerosoles respiratorios durante la exhalación forzada, se aprecian estos datos: normalmente, una persona al toser, lanza al aire 6.7 mg de saliva a una velocidad de 22 metros por segundo (m/s) y este aerosol viaja a una distancia de 2 metros.



Se ha determinado que los aerosoles respiratorios caen al piso o se evaporan en una persona quieta, cuando han viajado 1.5 metros ( de ahí la recomendación de guardar 1.5 metros de distancia ) pero NO cuando hay patrones de flujo de aire diferentes como caminar, viento, trotar, ciclismo, etc. ( comprobado por Dinamica Computacional de Fluidos o CFD ).

Entonces, en resumen, una persona “A“ caminando a 4 km/hr puede tener diseminación de sus aerosoles hasta 5 metros alcanzando entonces el torso de otra persona “B“ que este detrás, en línea con la persona 'A'.



Corriendo o montar en bicicleta a 14 km/h esta distancia es cerca de 10 metros. Recordemos que 1.5 metros es la distancia social entre dos personas estando quietas.



La mejor sugerencia es, entonces, mantener la distancia social entre personas caminando rápido, trotadores, ciclistas, entre 5 y 10 metros y a mayor velocidad , mayor distancia ( bicicleta a 28 k/m = distancia de 21.6 metros ).



El Túnel de Viento concluye que el mayor peligro es estar en línea, DETRÁS, de la persona 'A', así que se ofrece mayor seguridad si se esta AL LADO de esa persona o una diagonal que no capte el flujo de aire que queda detrás.



Los expertos, sin embargo, no están contraindicando el ejercicio, siempre y cuando se observen estas recomendaciones.



Cabe anotar, que estos hallazgos han sido publicados en estudios todavía No impresos o aceptados por Sociedades Cientificas, pero como dice la doctora Linsey Marr, profesora de Ingenieria Civil en Virginia Tech, se justifica el llamado de atención por la situación actual que no da tiempo de revisiones para su publicación que toman un tiempo prolongado.



Mauricio Quiroga

Médico anestesiólogo

mauqui7@gmail.com

Para EL TIEMPO