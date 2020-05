Entrevista exclusiva con Pau Gasol, una leyenda de la NBA

Pau Gasol, el megacrac del baloncesto iberoamericano, ese conquistador que durante 18 años impuso sus 2 metros, 14 centímetros en la NBA, ganando dos títulos con Lakers de Los Ángeles, vistiendo las camisetas emblemáticas de Bulls de Chicago y Spurs de San Antonio, y que además ha coleccionado en su carrera deportiva medallas olímpicas, trofeos de Eurobasket y un título mundial, atendió el llamado de EL TIEMPO y tuvo una charla tranquila desde la comodidad de su sofá en su residencia en Estados Unidos.

Fue una videollamada por Zoom, la aplicación que conecta al mundo en épocas de coronavirus. La cita era a las 2:30 de la tarde de Colombia, aunque él entró un poco más tarde y, como le puede pasar a cualquiera, hubo problemas con el sonido. Arreglado esto, Gasol fue un tipazo, se brindó a la conversación, como cuando sus fans le piden una foto o un autógrafo o cuando reúne a la prensa y la atiende de manera gentil.



Fueron varios los temas sobre los que se charló, desde el coronavirus, pasando por la NBA y los cambios en el baloncesto. Pero lo que más llamó la atención fueron sus palabras sobre su amistad con Kobe Bryant y por qué él lo llamaba Pablo Escobar.



¿Cómo va con su cuarentena?



Ha sido todo un proceso. Llevo casi dos meses en confinamiento, en un estado en el que no me he movido. Prácticamente no he salido de casa. De inicio hubo un estado de shock, un cambio por un parón forzado para todos, un estado de alarma y preocupación por la cantidad de noticias negativas y duras que hemos recibido en estas semanas y también porque España es uno de los países más afectados y con más número de contagiados, después de Estados Unidos. Veremos después de las medidas para salir del confinamiento progresivamente cómo evolucionamos. Ha sido difícil para mí estar alejado de mi familia, pero he aprovechado el tiempo para hacer lo que está a mi mano, siguiendo con la recuperación de mi lesión, estando bastante activo. Hay que ser proactivo, innovador, tratando de adaptarnos a una situación diferente, pero esto es de mandar mensajes positivos, concienciar a la gente de ser responsable.

Pau Gasol y Kobe Bryant charlan durante un encuentro en 2013. Foto: Jeff Gross. AFP

Se lo ve unido con Rafael Nadal en campañas solidarias...



Hay que entender la posición que ocupamos, el papel que tenemos, porque no solo tenemos que estar en los momentos en los que todo va bien, en los que te aplauden y te aprecian, sino en los momentos de dificultad, en estos es cuando los líderes de la sociedad, del país, las personas más admiradas deben dar el paso adelante. Nos unimos con Rafa en un esfuerzo coordinado para llegar a los más afectados por el coronavirus y que vaya más allá del deporte. No solo se han unido deportistas y federaciones de nuestro país, sino que también el mundo de la cultura. Se trata de hacer lo que podamos desde nuestra posición, ese es el mensaje, todos podemos tener un nivel de impacto desde nuestra posición para ayudar a personas que realmente la están pasando mal y cuyas vidas y las de sus familias están en peligro. Además, ayudar a quienes han perdido trabajos, a quienes tienen niños que no pueden acceder a comida y educación.



Y les ha ido muy bien...



A raíz de esta campaña hemos conseguido cosas inéditas e históricas en nuestro país. Hemos hecho entrevistas en varias radios a la vez con diferentes deportistas, luego reunimos a los cuatro directores de los más influyentes periódicos deportivos (Marca, As, Sport y Mundo Deportivo) para hacer otras entrevistas y generar ideas que no se han desarrollado nunca, porque estamos viviendo algo que nunca habíamos enfrentado y se requiere este tipo de iniciativas, de unión, sin competencias, sin rivalidades, ayudándonos entre nosotros. Estamos cerca del objetivo que marcamos, que es 11 millones de euros, para llegar a 1’350.000 personas.



Se ha vuelto muy motivador en Instagram con sus frases...



Me gusta mucho leer, y de cada libro me gusta sacar mensajes y lecciones que me ayuden. A través de las redes sociales puedo mandar mensajes que para mí son importantes y podrían ayudar a tus seguidores. Eso es lo que intento con esas frases. Intento mandar frases o citas que inspiren y que estén en sintonía con lo que está viviendo la humanidad en el momento. En el deporte pasa muchas veces que se ven esas citas en las paredes del vestuario, en la sala de pesas, en las pistas de entrenamiento, y lo que buscan estos mensajes es que refuercen el ambiente en el que están.

Pau Gasol. Foto: AFP

¿Qué tanto ha cambiado la NBA desde su debut?



La Liga, como la vida, evoluciona y se lleva hacia donde el aficionado quiere. La NBA ha evolucionado a algo más dinámico, más puntos, tiros más rápidos, tiros más lejanos, no tan físico, no se permite tanto contacto para que pueda haber más movilidad, posesiones muy cortas, pocos pases en cada ataque. Cuando yo era más joven, los tiros que se hacen hoy servían para que un entrenador te mandara al banco castigado. Ahora se anima justo a eso, a lanzar en los ocho primeros segundos de la posesión. Se ha perdido la belleza del juego, la pureza que tenía, el hecho de mover el balón de un lado a otro.



¿Qué le quedó de entrenadores como Phil Jackson y Gregg Popovich?



Dos de los mejores entrenadores de la historia de la NBA. He tenido la suerte de haber sido dirigido por ambos. Para mí son dos mentes de baloncesto privilegiadas, enfocan el deporte de una manera especial, gestionan bien a grupos humanos, pero también pretenden trascender, intentan darle al jugador una perspectiva un poco más amplia. Los dos regalan libros a sus jugadores, intentan que los jugadores que pasan por sus equipos se lleven algo más, darles un poco más de sustancia, de profundidad a sus vidas, algo que es importante para poner las cosas en perspectiva, porque al final el deporte es mucha competición, es ganar o perder, es muchísima presión y atención mediática. Coincidí con Phil en los Lakers, en donde gané mis dos títulos, la etapa más bonita de mi carrera, cuando estaba en mi pico más alto. Eso hizo que la relación con Phil fuera especial. Con Popovich coincidí al final de mi carrera y de la de él también.



¿Cómo recuerda al Kobe Bryant deportista?



Él tenía un deseo enorme y ambiciones de ser el mejor y de ser lo mejor que él podía ser. Para eso estudió a los mejores, aprendió de Michael Jordan, estableció contacto con él para absorber el máximo conocimiento de este, y creo que ha sido lo más cercano que hemos tenido a Jordan. Luego, la ética de trabajo que él ha tenido siempre, esa mamba mental y esa mentalidad de ganador, algo que se le ha definido mucho.



Y como amigo...



Le gustaba transmitir conocimiento, seguir creciendo como profesional, no se encasilló como un jugador de baloncesto, sino que también quiso ser un emprendedor, un hombre de negocios, una persona que ha transmitido su conocimiento a través de sus libros, siempre con esa exigencia a la excelencia tan peculiar, única y maravillosa de Kobe. Él hacía cosas a un nivel superior, con una exigencia maravillosa.

¿Y cómo así que él le decía a usted Pablo Escobar, un criminal que le hizo tanto daño a Colombia?



Es una historia que conté hace poco en una entrevista para un programa en España, porque me pareció interesante como una técnica de motivación a los jugadores y compañeros. Kobe siempre buscaba formas de motivar a sus compañeros para sacar lo mejor de ellos. Soy un jugador y una persona tranquila y equilibrada, pero él buscaba sacarme esa agresividad que se necesita para competir, porque cuando juego agresivo soy mejor, mucho más difícil de defender y parar. Kobe me llamaba Pablo Escobar muchas veces, un poco en referencia con el Pablo Escobar colombiano. Él había visto documentales sobre Escobar y yo desconocía quién era. Cuando me comenzó a decir así conocí que era una figura que tiene una connotación negativa por todo lo que hizo, pero Kobe solo recurría a llamarme así con el propósito de sacarme esa agresividad de conquistador, de jefe, de capo, de patrón, para que lo mostrara en la pista.

Pau Gasol Charla con PAu Gasol.

Usted alcanzó a enfrentar a Jordan...



Fue cuando él estaba de salida en Wizards. Estaba supernervioso. Estaba compitiendo contra su equipo. Tenía que competir y no admirarle y quedarme ahí. Fue una experiencia muy bonita. Un sueño; de tenerlo colgado en tu habitación a jugar contra él.



¿Cómo fue jugar al lado de Manu Ginóbili?



Ha sido un jugador maravilloso y también fue una de las razones por las que me decanté en jugar con los Spurs en esa agencia libre. Es un jugador excepcional, con un corazón enorme, con una garra determinante, típica del jugador argentino, con el que he tenido muchas batallas a nivel internacional con nuestras selecciones. El poder haber jugado con él por dos años fue bonito, tenemos una buena relación.



En el 2006 dio el paso adelante con el título mundial...



El baloncesto español se fue abriendo antes de ese 2006, que sí fue un momento especial para nuestra selección y para nuestro país, en el que ganamos ese Mundial, logramos un triunfo en una semifinal contra Argentina, quienes eran los recientes campeones olímpicos de Atenas 2004. En ese inicio de la década del 2000, el baloncesto era mucho más abierto de lo que nunca lo ha sido. De ahí que los equipos de Estados Unidos del 2008 y del 2012 fueran tan fuertes y potentes. El 2006 fue un año especial para nuestro equipo y de ahí vinieron grandes gestas.

Pau Gasol (#16) con Los Ángeles Lakers. Foto: AFP

Usted sueña con jugar los Olímpicos del 2021...



Ahora mismo me estoy centrando en recuperar el pie (sufrió fractura por estrés del hueso navicular del pie izquierdo). He tenido una lesión grave, en un momento de mi carrera muy avanzada, con muchísima carga y kilómetros recorridos. Voy a ver si este pie puede sanar y el hueso puede estar fuerte para volver a jugar. A partir de ahí veré si eso sucede, qué tengo que hacer para poder jugar de forma competitiva y con un alto nivel durante una próxima temporada y mirar si alcanzo a llegar a los Olímpicos.



Cuéntenos de su amistad con Radamel Falcao...



Con el Tigre tengo una buena relación, he coincidido poco, nos hemos visto en persona dos veces. Compartimos el mismo fisioterapeuta. Yo le regalé dos camisetas y él también me regaló su camiseta del Atlético de Madrid firmada, nos tenemos demasiada admiración y respeto. No es que tengamos mucho contacto, pero si Falcao o yo estamos con el fisioterapeuta y lo llamamos, pues aprovechamos para saludarnos. Falcao es una persona estupenda, uno de los grandes íconos del fútbol colombiano, me parece agradable, humilde, con muchísimo respeto y es un grandísimo jugador.

¿Cómo recuerda su vida de actor en Los Ángeles?



(Risas) Siempre he sido un poco actor. Me preparé para el CSI Miami, que fue el show más potente o de renombre, contraté un preparador de actuación para decir bien las frases, porque siempre me exijo muy bien, porque ya que hago las cosas, debo hacerlas de la mejor manera. En Evaluna fue divertido participar en ese último capítulo de esa temporada de la telenovela, saludar a los actores y estar presente viviendo esa experiencia.



FELIPE VILLAMIZAR

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVilla4