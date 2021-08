programación deportiva para este martes 17 de agosto

ESPN

8:30 a. m. Vuelta a España: etapa 4.

1:20 p. m.Supercopa de Alemania Borussia Dortmund vs. Bayern Munich

5 p. m. Conmebol Sudamericana - Cuartos de Final (Vuelta) Bragantino vs. Rosario

7:15 P. M. Copa Libertadores: Palmeiras vs. São Paulo.



5 p. m. Conmebol Sudamericana - Cuartos de Final (Vuelta) Bragantino vs. Rosario

ESPN 2

1:50 P. M. Champions League: AS Monaco vs. FC Shakhtar Donetsk.

5 P. M. Copa Sudamericana: Bragantino vs. Rosario Central.

6 p. m. M1000 Cincinnati: Primera y Segunda Ronda



ESPN 3

10 a. m. M1000 Cincinnati: Primera y Segunda Ronda

Central

8:30 p. m. MLB San Francisco Giants vs. New York Mets



Caracol TV

8:30 a. m. Ciclismo: Vuelta a España: etapa 4.



