Programación deportiva para este lunes 10 de mayo

ESPN 2

5 a. m. Ciclismo: Giro de Italia - Etapa 3



ESPN 3

7 p. m. MLB: Houston Astros vs. Los Angeles Angels

11 a. m. Tenis, Masters 1000 de Roma: Sara Sorribes Tormo (ESP) vs. [WC] Camila Giorgi (ITA)

[15] Hubert Hurkacz (POL) vs. [WC] Lorenzo Musetti (ITA)

Win Sports

7 p. m. Liga Profesional de Baloncesto: Bucaros vs. Titanes

9 p. m. Liga Profesional de Baloncesto: Piratas vs. Motilones



Directv Sports

2 p. m. LaLiga: Real Betis vs. Granada



Win +

3:15 p. m. Torneo BetPlay Dimayor: Atlético FC vs. Quindío



Canal caracol

9 a. m. Giro de Italia



DEPORTES