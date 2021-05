Programación deportiva para este lunes 31 de mayo

Caracol tv HD2

7 a.m. Ciclismo: Criterium du Dauphiné, etapa 2



ESPN

1 p.m. Fútbol, Copa de la Liga Argentina: Racing Club vs. Boca Juniors

5 p.m. Fútbol, Copa de la Liga Argentina: Independiente vs. Colón de Santa Fé

ESPN 2

9 a. m. Tenis: Roland Garros - Denis Istomin (UZB) vs. [8] Roger Federer (SUI) – No antes de las 9 a. m.



ESPN 3

4 a. m. Tenis: Roland Garros- Madison Brengle (USA) vs. Maria Camila Osorio Serrano (COL)

2 p.m. Eurocopa Sub-21: Portugal vs. Italia



ESPN Extra

7:20 a. m. Ciclismo: Criterium de Dauphiné - Etapa 2

11 a. m. Eurocopa Sub-21: Holanda vs. Francia

3 p. m. Béisbol: Astros vs. Medias Rojas.

6 p. m. Béisbol: Reales vs. Piratas





