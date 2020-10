Programación deportiva para este jueves primero de octubre

WIN SPORTS +

5:30 p. m.: FÚTBOL – Copa Colombia: Quindío vs. Fortaleza

7:45 p. m.: FÚTBOL – Copa Colombia: Unión Magdalena vs. Leones

ESPN

1:45 p. m.: FÚTBOL – Capital One Cup: Liverpool vs. Arsenal

5 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Olimpia vs. Santos



ESPN 2

2:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Celta de Vigo vs. Barcelona

7 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Tigre vs. Guaraní



ESPN 3

6 a. m.: TENIS – Roland Garros: segunda ronda

12 m.: FÚTBOL – Liga de España: Sevilla vs. Levante



FOX SPORTS

12 m.: FÚTBOL – Liga de España: Athletic Club vs. Cádiz

9 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Delfín vs. Defensa y Justicia



